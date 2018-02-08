РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 8 фев. Ночью неизвестные прокололи все шины у иномарки во дворе дома в микрорайоне Кутузово в Подольске, сообщил «РИАМО в Подольске» владелец машины Михаил Кононец.

«В ночь на 8 февраля примерно с 00:00 до 5:00 мне прокололи все шины на автомобиле Hyundai Solaris. Машина стояла у дома №15 на улице Бородинская. Заявление в полицию я написал, по камерам все равно найду, кто это сделал», – сказал Кононец.

По его словам, машина там стоит постоянно, до этого никаких конфликтов с соседями не было.