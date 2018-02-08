РИАМО – 8 фев. Под колесами электрички на станции «Щербинка» Курского направления Московской железной дороги погибли мужчина и женщина, их личности устанавливаются, сообщает в четверг ТАСС.

«8 февраля примерно в 10:25 мск в районе станции «Щербинка» Курского направления Московской железной дороги проходящим электропоездом Москва - Серпухов смертельно травмированы мужчина и женщина», - сообщила представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте (ММСУТ) СК Елена Марковская.

Она добавила, что, по предварительным данным, пострадавшие переходили железнодорожное полотно в неустановленном месте перед приближающимся электропоездом.

Личности погибших сейчас устанавливаются. По факту произошедшего начата доследственная проверка, на месте происшествия работает следственно-оперативная группа.