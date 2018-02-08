РИАМО – 8 фев. Официальный курс евро по отношению к российской валюте, установленный на 9 февраля, вырос на 24 копейки, а курс доллара увеличился более чем на 72 копейки, сообщает в четверг Газета.ru.

«Официальный курс евро к рублю, установленный Банком России на пятницу, вырос на 24,03 копейки, до 70,77 рубля. Курс доллара увеличился на 72,03 копейки, до 57,67 рубля», - следует из данных ЦБ.

При этом стоимость бивалютной корзины, рассчитанная по официальным курсам на 9 февраля, выросла по сравнению с показателем на четверг на 50,43 копейки, составив 63,56 рубля.