РИАМО - 8 фев. В подмосковной Балашихе по подозрению в мошенничестве задержана 30-летняя сотрудница одного из банков, которая похитила с лицевых счетов клиентов более 170 тысяч рублей, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области.

«Подозреваемая, являясь исполняющей обязанности управляющего операционного офиса одного из банков Балашихи, совершила хищение денежных средств. Сумма ущерба составила 172 тысячи рублей», – сообщила начальник пресс-службы областного главка полиции Татьяна Петрова.

По ее словам, женщина фальсифицировала документы первичной бухгалтерской отчетности и переводила деньги с чужих банковских счетов на свой личный счет. Кроме того, сотрудница вносила ложные сведения в компьютерную программу учета банковский операций.

В настоящее время доказана причастность подозреваемой к совершению трех эпизодов противоправной деятельности. В отношении женщины возбудили уголовное дело.