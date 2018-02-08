РИАМО – 8 фев. Басманный суд Москвы арестовал генерального директора корпорации «Индустриальный союз Донбасса» (ИСД) Олега Мкртчана по уголовному делу об особо крупном мошенничестве, сообщает в четверг «Интерфакс».

«Постановлением суда было удовлетворено ходатайство органов следствия об избрании в отношении Мкртчана меры пресечения в виде заключения под стражу на срок до 5 апреля 2018 года», - сообщила пресс-секретарь суда Юнона Царева.

Как уточняется в материале, задержание Мкртчана может быть связано с делом о растрате денежных средств, выделенных российскими банками на проекты ИСД и других предприятий, принадлежащих бизнесмену.

Официальных комментариев российских следственных органов по данному делу не поступало.

ИСД был основан в 1995 году. Союз является интегрированной холдинговой компанией, владеющей пакетами акций предприятий горно-металлургического комплекса. В состав корпорации входят Алчевский меткомбинат, Днепровский меткомбинат, меткомбинат Dunaferr и ISD-Huta Czestochowa.

В декабре 2017 года ИСД официально заявил о фактической потере эффективного управленческого контроля над производственными активами – ПАО «Алчевский металлургический комбинат», ПАО «Алчевский коксохимический завод» и ПАО «Экоэнергия», которые в совокупности представляют собой значительную часть бизнеса группы, и над офисными помещениями.

В начале января 2018 года на Днепровском меткомбинате заявили, что комбинат испытывает сложности с выплатой зарплаты работникам, уплатой налогов и расчетами с поставщиками из-за блокирования хозяйственной деятельности предприятия.