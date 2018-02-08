РИАМО - 8 фев. В квартире жилого жома на юго-востоке Москвы произошло возгорание, в результате пострадал один человек, сообщил РИАМО в четверг представитель пресс-службы Главного управления МЧС России по столице.

«На Ставропольской улице, дом 18 произошло возгорание в квартире жилого дома на третьем этаже. В 11 часов дня возгорание было ликвидировано. Один человек был передан наряду скорой медицинской помощи. Всего вывели из дома четверых человек», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что площадь пожара составила 4 квадратных метра. Инцидент произошел в связи с возгоранием личных вещей жителей квартиры.