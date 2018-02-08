РИАМО - 8 фев. В столице на выборах президента Российской Федерации в 2018 году количество голосующих на дому может увеличиться по сравнению с прошлыми выборами в 2012-м, сообщил заместитель председателя Московской городской избирательной комиссии Юрий Ермолов.

«В 2012 году на выборах президента Российской Федерации в Москве проголосовали на дому порядка 160 тысяч, что составило 3,7% от общего количества избирателей города Москвы, причем хотелось бы сказать, что если брать Федерацию в целом, то число проголосовавших на дому более 8%. Цифра сама по себе очень большая, а на этих выборах, как нам представляется, количество проголосовавших на дому может существенно увеличиться», - сказал Ермолов.

Он отметил, что голосующих на дому будет больше благодаря принятию нового порядка участия в выборах избирателей по месту нахождения.

Очередные выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года. В соответствии с Конституцией РФ глава государства будет избран путем прямого всеобщего тайного голосования на шестилетний срок. Избирательная кампания официально стартовала 18 декабря.

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