РИАМО – 8 фев. После реконструкции на Садовое кольцо в Москве возвращаются арендаторы, в частности, за второе полугодие доля свободных торговых площадей там снизилась на 1,2 процентных пункта, достигнув 11,7%, сообщает в четверг РИА Новости.

«По данным аналитиков компании JLL, доля свободных помещений на основных торговых улицах Москвы составила 9% в четвертом квартале 2017 года, сократившись на 0,6 процентных пункта за год. Лидером по динамике заполняемости за второе полугодие стала улица Петровка, уровень на которой снизился на 4,3 процентных пункта», - говорится в сообщении.

Проведенная летом реконструкция на Садовом кольце способствовала снижению вакантности во второй половине года с 23,1% до 20,1% в северной части кольца и с 10,3% до 8,8% в южной. Показатель на участке, обновленном в 2016 году, изменился незначительно и составил 9,6%.

«По окончании ремонтных работ доступ ко многим помещениям нормализовался, сделав их вновь привлекательными для аренды. О возвращающемся спросе свидетельствует рост арендных ставок на обновленном этим летом северном участке Садового кольца: за второе полугодие ставки там увеличились на 18% и теперь составляют 65 тысяч рублей за квадратный метр в год», - отмечается в сообщении.

Топ-3 самых заполненных улиц в Москве по итогам года выглядит следующим образом: Покровка (на ней пустует 2,9% помещений), Мясницкая (3,4%) и район Патриарших прудов (3,5%). В число наиболее дорогих улиц Москвы вошли Столешников переулок, Никольская улица, Кузнецкий Мост и улица Петровка.

На протяжении всего года в структуре спроса на рынке центрального стрит-ритейла лидировали кафе и рестораны. За 2017 год их суммарная доля составила 41% от общего объема заявок. На второе место вышли супермаркеты и продуктовые магазины (13%), на третьем месте оказались фэшн-операторы с показателем в 12%.