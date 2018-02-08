РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 8 фев. Сотрудники филиала АО «Мособлэнерго» в Подольске проведут противоаварийные тренировки и проверят наличие генераторов на избирательных участках городского округа, говорится в сообщении пресс-службы АО «Мособлэнерго».

Подольская электросеть вошла в состав «Мособлэнерго» в октябре 2017 года в рамках реализации Дорожной карты по консолидации электросетевых активов. В штате предприятия на сегодняшний день трудится 236 специалистов. Недавно руководители аппарата управления АО «Мособлэнерго» провели рабочую встречу с коллективом подольского филиала компании.

«Директор подольского филиала АО «Мособлэнерго» Владимир Меньков доложил о результатах работы филиала в 2017 году, наметил планы по развитию электрических сетей в текущем году, а также обратил особое внимание коллектива на необходимость обеспечения безаварийной работы в предстоящий день голосования. Для этого филиалу предстоит принять участие в специальных противоаварийных тренировках, проверить наличие дизельных генераторов, проинспектировать состояние всех избирательных участков», – говорится в сообщении.

По распоряжению генерального директора АО «Мособлэнерго» Алексея Брижань, его заместителя Эдуарда Биджакова назначили ответственным куратором подольского филиала для содействия в решении любых производственных вопросов. Биджаков положительно оценил работу подольского филиала в 2017 году и поблагодарил работников, трудившихся на восстановлении электроснабжения после прошедшего снегопада.

«Сила компании в ее единении и взаимовыручке: ситуация с аномальным снегопадом еще раз доказала, что подразделения «Мособлэнерго» оперативно приходят на помощь друг другу, сокращая время восстановления электроснабжения потребителей», – сказал Биджаков.

Он отметил роль учебного центра «Мособлэнерго», который дает работникам и их детям возможность получить бесплатное высшее образование в крупнейшем отраслевом вузе страны МЭИ. Пообещал, что в ближайшее время в компании повысят заработные платы на 4%, до этого расширили перечень услуг в рамках добровольного медицинского страхования работников.

Очередные выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года. В соответствии с Конституцией РФ глава государства будет избран путем прямого всеобщего тайного голосования на шестилетний срок. Избирательная кампания официально стартовала 18 декабря.

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