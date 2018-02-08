РИАМО - 8 фев. Житель столицы получил ножевое ранение во время конфликта с местным жителем в подмосковных Мытищах, сообщил РИАМО в четверг представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области.

По его словам, в больницу с ножевым ранением брюшной полости самостоятельно обратился житель Москвы 1964 года рождения.

«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий установлено, что в городском округе Мытищи на улице Красный поселок местный житель 1969 года рождения ударил потерпевшего ножом», - сказал собеседник агентства.

По данному факту возбудили уголовное дело. Мужчина задержан.