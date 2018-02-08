РИАМО - 8 фев. К фестивалю в честь китайского Нового года линии столичного ГУМа украсили арт-объектами известного художника Джеки Цая, сообщается на сайте магазина.

«ГУМ традиционно наряжается к Новому году: в этот раз, впервые в истории, встречаем его по китайскому стилю, поэтому и оформление соответствующее! Праздничное украшение линий и интерьеров ГУМа доверили известному художнику из Поднебесной Джеки Цаю», - говорится в сообщении.

Именно Цай создал принт в виде черепа из цветов для британского дизайнера Александра Маккуина. Работы Цая выставлялись по всему миру, в том числе в Лондоне, Нью-Йорке, Сингапуре и Гонконге. В 2015 году он стал первым китайским художником, удостоенным экспозиции в Обществе изящных искусств в Лондоне.

Специально для фестиваля «Китайский Новый год в ГУМе», который проходит с 8 по 28 февраля, Джеки Цай создал арт-инсталляции, объединившие элементы культуры Китая и России.

Коллекция, которую уже можно увидеть в ГУМе, включает 12 работ, привезенных из Лондона, а также четыре — из Музея Гонконга: это подвесные композиции, скульптуры и картины. Специально для ГУМа Цай создал два живописных полотна, выполненных акриловыми красками на холсте.

В рамках празднования китайского Нового года в ГУМе также откроется выставка Conde Nast Traveler China и Китайского культурного центра, пройдут традиционные шоу акробатов, чайные церемонии и мастер-классы по каллиграфии, а гонконгский обладатель трех звезд «Мишлен» подготовит особое меню.