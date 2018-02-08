РИАМО - 8 фев. В Москве и Подмосковье в начале масленичной недели столбики термометров опустятся до минус 18 градусов, температура будет на уровне климатической нормы, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«В начале новой недели станет немного холоднее, но и ветер будет слабее. В понедельник, 12 февраля, ночью минус 15 - минус 10, днем минус 10 - минус 5 градусов. Во вторник, 13 февраля, ночью минус 18 - минус 13, но днем те же минус 10 - минус 5», — говорится в сообщении.

При этом температура в начале следующей недели в столичном регионе будет в пределах климатической нормы, но до грядущих выходных положительная аномалия будет составлять 1-2 градуса.

Девятого февраля ночью в Москве минус 9 - минус 7 градусов и минус 12 - минус 7 по области. Днем потеплеет до минус 5 - минус 3 в мегаполисе и минус 8 - минус 3 в Подмосковье.

В выходные дни ночью минус 10 - минус 8 в столице и минус 13 - минус 8 по области. Днем прогнозируется минус 6 - минус 4 и минус 8 - минус 3 градуса соответственно.

В этом году масленичная неделя пройдет с 12 по 18 февраля. Масленица – древнейший народный праздник проводов зимы и встречи весны. Он пришел из языческой культуры и сохранился после принятия христианства. Церковь включила Масленицу в число своих праздников, назвав его Сырной седмицей, так как Масленица приходится на неделю, предшествующую Великому посту.