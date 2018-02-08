РИАМО - 8 фев. Местного жителя, подозреваемого в убийстве 36-летнего мужчины, задержали в подмосковном Ногинске, сообщил РИАМО в четверг представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области.

Шестого февраля в городе Ногинске на улице 8 Марта в квартире было обнаружено тело местного жителя 1982 года рождения со множественными ссадинами головы и туловища.

«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий за совершенное преступление установлен и задержан местный житель 1963 года рождения», - сказал собеседник агентства.

По данному факту возбудили уголовное дело. Мужчину поместили под стражу.