РИАМО (БАЛАШИХА) - 8 фев. Первый турнир по лазерному биатлону для балашихинских воспитанников Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармии» пройдет в парке «Пехорка» 11 февраля, сообщил в среду глава Балашихи Сергей Юров.

«В парке «Пехорка» Балашихи 11 февраля в рамках зимнего фестиваля городской среды «Выходи гулять» впервые пройдет турнир по лазерному биатлону. Мы его организовали специально для наших воспитанников «Юнармии». Лазерный биатлон развивает выносливость и меткость во время таких военно-спортивных игр», – сказал Юров.

Он добавил, что для участников турнира установят шатер, где можно переодеться и выпить горячего чая. В завершении соревнований победителей наградят грамотами и кубками, которых определят по нескольким критериям: командная скорость и интерактивные игры для детей.

По данным Балашихинского информагентства, турнир по лазерному биатлону пройдет 11 февраля в 11:00. В нем примут участие 12 команд по четыре человека в возрасте от 12 до 14 лет. Участники пройдут круговую дистанцию на 500 метров, на которой будут 2 точки для стрельбы с мишенью.

Также для посетителей парка будет организована концертная программа и интерактивные игры для детей.