РИАМО - 8 фев. В выходные в Москве и Подмосковье пройдет небольшой снег, атмосферное давление повысится, а температура опустится до минус 9-12 градусов, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Облачность убережет воздух от сильного выхолаживания: мороз будет умеренным: минимальная температура в Москве минус 6-9 градусов, по области не ниже минус 12, днем в Москве минус 3-6, в Подмосковье минус 2-9 градусов. Это выше нормы градуса на 3. Ветер умеренный. При таких условиях кислорода в воздухе будет много, что сделает прогулки на свежем воздухе особенно полезными», — говорится в сообщении.

В выходные дни столичный регион останется в области повышенного атмосферного давления на периферии Сибирского антициклона. С юго-востока подтянется малоактивный атмосферный фронт, который будет в основном выражен в облачности. Время от времени местами станет приниматься небольшой снег, но он не создаст проблем жителям столичного региона.