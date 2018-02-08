РИАМО - 8 фев. В Московской области на предмет правильного использования газового оборудования в 2018 году проверят порядка 3 тысяч квартир в жилых домах, сообщил журналистам в четверг начальник Госжилинспекции Подмосковья Вадим Соков.

«Планы большие, мы будем проводить проверки внутриквартирного газового оборудования, с отключением нерадивых пользователей. Проверим около 3 тысяч квартир в 2018 году», - сказал Соков.

Он уточнил, что работа проводится совместно с МЧС, органами местного самоуправления и «Мособлгазом». В прошлом году отключили от газа порядка 500 квартир.

Проверки проводятся с целью профилактики чрезвычайных происшествий, связанных с неисправностью или нарушениями эксплуатации газового оборудования в многоквартирных домах.

Всего в Подмосковье – свыше 42 тысяч газифицированных многоквартирных домов – это 78% от общего количества МКД. В них, согласно постановлению правительства России, должны быть заключены договоры на обслуживание внутридомового и внутриквартирного газового оборудования.

При наличии таких договоров специалисты регулярно осматривают герметичность газовых систем – в том числе состояние кранов, креплений, задвижек, соединительных труб, инструктируют абонентов по правилам безопасности. При необходимости проводят замену или ремонт оборудования. Такое обслуживание значительно снижает вероятность утечки газа и повышает качество и безопасность газоснабжения домов и квартир.

Ранее пресс-служба заместителя председателя правительства Подмосковья Дмитрия Пестова сообщала, что за 2017 год жители Московской области заключили почти в четыре раза больше договоров на обслуживание внутриквартирного газового оборудования специализированной организацией, чем годом ранее.