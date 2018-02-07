РИАМО - 7 фев. Уникальный парк «Зарядье» стал победителем в конкурсе InAVation Awards 2018, этому поспособствовало привлечение посетителей в парк, сообщил в среду столичный градоначальник Сергей Собянин.

«Парк «Зарядье» собирает награды: вчера он победил в конкурсе #InAVationAwards2018. Это высшая профессиональная премия в сфере аудиовизуальных технологий. Жюри оценило работу по привлечению посетителей, в частности аттракционы «Полет» и «Машина времени», - написал Собянин в своем аккаунте в Twitter.

Парк «Зарядье» открыли в День города 9 сентября 2017 года. «Зарядье» стал первым новым парком в границах Бульварного кольца за последние 200 лет. Это уникальный парковый комплекс, построенный в рекордно короткие сроки. Строительство «Зарядья» обошлось бюджету города в 14 миллиардов рублей.