РИАМО - 7 фев. С улиц и дворов городского округа Домодедово за минувшие убрали свыше 500 кубометров снега, последствия снегопада помогают устранять 120 единиц техники, сообщается на официальном сайте округа.

На Московский регион 3-4 февраля обрушился небывалый за последние 100 лет снегопад, при этом выпало более 116% от февральской нормы осадков.

«В эти дни в городском округе Домодедово на ликвидации последствий снегопада было задействовано порядка 120 единиц техники. На ручной уборке территорий - более 650 человек. За минувшие сутки вывезено 500 кубометров снега. Все ответственные службы работают в круглосуточном режиме», - говорится в сообщении.

С целью своевременного проведения дорожных работ министерство транспорта и дорожной инфраструктуры региона призывает автомобилистов соблюдать правила парковки и не оставлять транспортные средства в неположенных местах.

Кроме того, участникам дорожного движения необходимо соблюдать ПДД. Автомобилистам во время движения рекомендуется заблаговременно снижать скорость при подъезде к перекресткам и пешеходным переходам, соблюдать безопасную дистанцию и избегать резкого торможения.

Автомобилистам, попавшим в ДТП или иную нештатную ситуацию на подмосковных дорогах, всегда придут на помощь сотрудники ГИБДД. В случае необходимости можно позвонить в Центр управления ГИБДД ГУ МВД России по Московской области по телефону: 8 (495) 688-81-71 или на единый номер «112».