РИАМО - 7 фев. Сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам (ГИМС) проводят ежедневные профилактические беседы с любителями зимней рыбалки в Подмосковье, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

«Ежедневно на водоемах Московской области сотрудники ГИМС проводят профилактические мероприятия с любителями зимней рыбалки. Инспекторы разъясняют рыбакам правила безопасности: как не провалиться под лед и как себя вести, если это случилось. Цель таких рейдов одна - предотвратить несчастные случаи», - говорится в сообщении.

Как отметил начальник Южного отделения ГИМС Московской области Сергей Леднев, в Серпуховском районе на реке Оке, карьере Цимлянский в деревне Лужки и карьере Дракино толщина льда колеблется от ноля до 15 сантиметров. Очень опасны промоины, запорошенные снегом.

«Приходится убеждать чуть ли не каждого рыбака, чтобы не рисковали своей жизнью и не выходили на тонкий лед», - сказал Леднев.

По его словам, конец января и начало февраля выдались очень опасными для рыбаков, многие из них проваливались под лед. К счастью, обошлось без жертв. Инспекторам приходится вести максимум разъяснительной работы, чтобы люди научились беречь свою жизнь.