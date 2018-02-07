РИАМО - 7 фев. Управление Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям оштрафовало собственника сельхозземли в подмосковном городском округе Истра, который воспрепятствовал проверке, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

Ведомством должна была проводиться проверка в отношении собственника земельных участков сельхозназначения в городском округе Истра ООО «Снегирь парк» на предмет соблюдения требований законодательства РФ в области карантина растений и земельных отношений.

«В адрес юридического лица было направлено уведомление о сроках проведения мероприятий, необходимости прибытия законного представителя организации и копия распоряжения, в котором указан перечень документов, необходимый для проведения проверки, однако в назначенное время представитель организации не явился, необходимые документы для достижения целей и задач проверки не представил», - говорится в сообщении.

По факту уклонения от проверки в отношении ООО «Снегирь парк» был составлен акт о противодействии проверке и протокол об административном правонарушении за воспрепятствование законной деятельности должностного лица управления.

Материалы дела направлены в судебный участок №312 Останкинского района Москвы для привлечения юридического лица к административной ответственности. Решением мирового суда ООО «Снегирь парк» привлечено к административной ответственности в виде наложения административного штрафа в размере 20 тысяч рублей.