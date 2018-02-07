РИАМО - 7 фев. В Дмитровском районе Подмосковья управляющая компания вернула жителям домов более 300 тысяч рублей переплаты за отопление после вмешательства Госжилинспекции Московской области, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

«ООО «Управляющая компания ЖКХ» из Дмитровского района отчиталась перед Госжилинспекцией Московской области об исполнении предписаний на проведение перерасчетов. УК в домах №№1 и 4 по Рябиновой улице начисляла плату за отопление в нарушение правил предоставления коммунальных услуг», - сказал глава надзорного ведомства Вадим Соков.

Нарушение было выявлено в ходе проверки обращений жителей домов. Выяснилось, что «УК ЖКХ» при расчетах применяла неверную формулу. Это приводило к необоснованному начислению платы.

«Мы предписали управляющей организации провести перерасчеты платы за отопление в соответствии с требованиями законодательства и впредь не нарушать их», - пояснил Соков.

По истечении срока предписания «Управляющая компания ЖКХ» отчиталась о его исполнении. Возврат жителям дома №1 составил 131,59 тысячи рублей. Сумма перерасчета по дому №4 – 173,73 тысячи рублей.