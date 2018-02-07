РИАМО - 7 фев. В Мособлдуме обсудили меры, направленные на недопущение взимания штрафов на основе автоматической фото- и видеофиксации за нарушения правил дорожного движения автомобилями скорой помощи, а также другими машинами экстренных служб, говорится в сообщении пресс-службы регионального парламента.

Мероприятие было инициировано комитетом Мособлдумы по вопросам транспортной инфраструктуры, связи и информатизации с приглашением представителей Минтранса области, ЦОДД, ГАИ и других профильных ведомств. Также участие в мероприятии приняли представители ГБУЗ «Сергиево-Посадская ССМП» - именно они первыми подняли этот вопрос.

«По итогам совещания была выдвинута идея выступить с законодательной инициативой по изменению Кодекса РФ об административных правонарушениях в части освобождения от штрафов за нарушения ПДД специальных машин – ее поддержали все присутствующие представители ведомств», - говорится в сообщении.

Кроме того, в ближайшее время будет принято решение провести заседание профильного комитета Мособлдумы по дальнейшему изучению этого вопроса.

По словам председателя профильного комитета Олега Григорьева, несмотря на то, что машины скорой помощи с включенными проблесковыми маячками синего цвета и специальным звуковым сигналом вправе в экстренных ситуациях уступать от требований правил дорожного движения – камеры фото- и видеофиксации беспристрастны.

«То есть технические возможности камер не позволяют оценить объект, нарушающий ПДД, таким образом, владельцам машин скорой помощи, то есть учреждениям здравоохранения приходят штрафы за нарушения», - отметил Григорьев.

Как отметили представители учреждений здравоохранения муниципалитетов, сложившаяся ситуация из-за несовершенства техсредств, которые не могут зафиксировать включенный проблесковый маячок, приводит к тому, что учреждения получают штрафы. Процедура их обжалования достаточно длительная. Например, в 2017 году станции скорой помощи городов Королев и Мытищи получили около 200 штрафов, которые приходилось обжаловать.

Между тем, сотрудники представителей дорожных структур обязаны выписывать штрафы в случае фото- и видеофиксации нарушения, хотя около 90% выписанных штрафов в отношении скорой помощи обжалуются. Таким образом, происходит бесполезная трата человеческих и финансовых ресурсов.

Также было высказано предположение, что с увеличением количества камер на дорогах будет увеличиваться и количество выписанных штрафов, что неблагоприятно сказывается на работе всех заинтересованных структур и ведомств.

Кроме того, Григорьев в ходе совещания подчеркнул, что помимо машин скорой медицинской помощи право уступать от требований правил дорожного движения при выполнении спецзаданий также имеют машины пожарной охраны, полиции, аварийно-спасательных служб и другие.

«Необходимо изучить опыт этих структур в данной части, стоит ли там проблема также остро, как и у учреждений здравоохранения», – уточнил Григорьев.