РИАМО - 7 фев. Для вывоза всего снега, который выпал в Москве в рекордный снегопад, потребуется железнодорожный состав длиной с экватор Земли, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков в интервью для выпуска «Российской газеты» от 8 февраля.

Он подчеркнул, что за два дня в Москве выпало 47 сантиметров снега при февральской норме 36 сантиметров. Даже в самую снежную за последние годы зиму 2012-2013 годов одновременно не выпадало больше 40 сантиметров снега.

«По нормативам весь этот снег мы должны убрать за 10 дней. То есть переместить, передвинуть, вывезти 85 миллионов кубометров. Представляете, что это такое? Железнодорожный состав, в который если бы погрузить этот снег, мог бы по экватору обогнуть всю нашу Землю (длина экватора Земли составляет немногим больше 40 тысяч километров – ред.)», - сказал Бирюков.

Тем не менее мэр города Сергей Собянин поставил задачу полностью очистить город от снега менее чем за 10 дней, к ближайшему воскресенью. Сейчас в работах задействовано 17 тысяч единиц уборочной техники и 80 тысяч человек. Дополнительно привлекаются сотрудники «Мосводоканала», «Мосводостока», «Гормоста», ГБУ «Автомобильные дороги», подчеркнул заммэра.

«Работа идет круглосуточно. А для того, чтобы занятые на уборке люди не замерзли, для обогрева стоят автобусы, кормят народ 150 полевых кухонь - варят кашу, народ горячим чаем», - добавил Бирюков.

Ранее на Москву обрушился небывалый за последние 100 лет снегопад. За 3-4 февраля в столице выпало около 42,5 миллиметров осадков, что составляет более 118% от февральской нормы. От падения дерева в столице погиб один человек, пострадали пятеро.