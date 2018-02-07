РИАМО - 7 фев. По требованию Серпуховской городской прокуратуры ООО «Регион» и двоих индивидуальных предпринимателя оштрафовали из-за того, что они не представили в кадастр отходов Московской области необходимые сведения за 2016 год, сообщается на сайте прокуратуры Подмосковья.

По результатам проверки Серпуховская городская прокуратура возбудила в отношении должностного лица ООО «Регион» и индивидуальных предпринимателей административные дела по статье 9.2 КоАП Московской области (нарушение порядка ведения кадастра отходов Подмосковья).

«Рассмотрев административные материалы, региональное министерство экологии и природопользования привлекло виновных лиц к административной ответственности в виде штрафов», - говорится в сообщении.

Кроме того, руководителю юридического лица и предпринимателям прокуратура внесла представления, которые рассмотрены и удовлетворены, виновные должностные лица привлечены к дисциплинарной ответственности, приняты меры к устранению нарушений закона.