РИАМО - 7 фев. В рамках фестиваля «Первозданная Россия» 10 февраля космонавт Сергей Рязанский расскажет гостям об особенностях съемки земли с орбиты и наградит пятерых победителей конкурса юных фотографов, говорится в сообщении пресс-службы оргкомитета фестиваля.

«10 февраля в 18:00 в рамках научно-популярной программы фестиваля «Первозданная Россия» выступит космонавт Сергей Рязанский. Он расскажет о жизни в космосе и о космической природной фотографии - ее особенностях и трудностях съемки», - говорится в сообщении.

Сергей Рязанский - Герой России, летчик-космонавт. Он совершил два космических полета суммарной продолжительностью 306 суток, стал первым в мире ученым - командиром космического корабля. В ходе космических полетов совершил четыре выхода в открытый космос общей продолжительностью 27 часов 35 минут. Вместе с Олегом Котовым он вынес олимпийский факел Олимпиады в Сочи в открытый космос, а второй их выход стал рекордным по продолжительности за всю историю советской и российской космонавтики - 8 часов 7 минут.

В материале отмечается, что 28 июля 2017 года Сергей Рязанский стартовал с космодрома Байконур в качестве командира экипажа корабля «Союз MC-OS» и экипажа Международной космической станции, а 14 декабря вернулся на землю. На фестивале представлены фотографии, сделанные космонавтом во время этой экспедиции.

«Сделать эти фотографии было непросто, ведь станция летит по орбите со скоростью 28 тысяч километров в час, за одно моргание глаз человека она проходит почти 400 километров. Это в 220 раз быстрее ураганного ветра», - говорится в сообщении.

Сергей Рязанский также возглавляет Российское движение школьников. В 2017 году фестиваль «Первозданная Россия» и Российское движение школьников провели детский фотоконкурс «Первозданная Россия». В конкурсе приняли участие более 750 юных фотографов из 74 субъектов РФ. В октябре 2017 года жюри отобрало 30 лучших снимков, их авторам выпала честь представить свои работы среди снимков признанных мастеров фотографии.

На фестивале «Первозданная Россия» 10 февраля Сергей Рязанский наградит пятерых победителей конкурса из столичного региона. Остальные победители получат награды в профильных летних лагерях Российского движения школьников.