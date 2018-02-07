РИАМО - 7 фев. Столичное правительство распорядилось создать Государственное казенное учреждение города Москвы «Ресурсный центр развития социальных коммуникаций», которое займется организацией досуговых, культурных и обучающих мероприятий для пожилых, соответствующий документ публикован на официальном сайте мэра города.

«Создать Государственное казенное учреждение города Москвы «Ресурсный центр развития социальных коммуникаций» (ГКУ «РЦРСК») с закреплением за ним имущества на праве оперативного управления в установленном порядке», - говорится в распоряжении.

ГКУ «РЦРСК» займется организацией и проведением мероприятий, направленных на повышение социальной активности и самореализации граждан старшего возраста, включая специализированные культурно-досуговые и обучающие мероприятия, в целях повышения качества жизни пожилых, продолжения их активного долголетия и социальной адаптации в обществе.

Также учреждение будет продвигать пилотный проект «Москва - город долголетия» и развивать различные формы социальных коммуникаций.

Учредителем ГКУ «РЦРСК» назначен департамент труда и социальной защиты населения города Москвы. Предельная штатная численность нового учреждения составляет 80 человек.

Ранее Общественная палата Москвы предложила создать программу, которая сможет улучшить качество жизни москвичей старшего поколения. Предполагается, что проект объединит все существующие в городе программы и механизмы, которые позволяют пенсионерам вести активный образ жизни.

Мэр Москвы Сергей Собянин отмечал, что начать создание данной программы стоит с эксперимента, например, на базе музыкальных школ или учреждений спорта, а в дальнейшем расширять число площадок и участников программы.