РИАМО - 8 фев. В День науки, 8 февраля, состоится торжественное награждение лауреатов премии губернатора Московской области в сфере науки и инноваций для молодых ученых и специалистов 2017 года, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций и инноваций региона.

«Двенадцать молодых ученых и три авторских коллектива из наукоградов Дубны, Жуковского, Королева, Пущина, Черноголовки и Фрязина, а также молодые ученые из Подольска, Химок и Ленинского района получат свидетельства победителей конкурсного отбора и премии в размере 700 тысяч рублей», – говорится в сообщении.

Торжественное награждение пройдет в доме правительства Московской области в Красногорске 8 февраля в 15:00.