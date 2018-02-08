РИАМО - 8 фев. В подмосковном Домодедове 8 февраля проведут техническую проверку региональной системы оповещения населения с включением сирен и сообщениями по радио и телевидению, сообщается на сайте администрации городского округа.

«8 февраля 2018 года в период с 11:00 до 12:00 будет проведена техническая проверка региональной системы оповещения населения Московской области», - говорится в сообщении.

В ходе проверки будет произведено включение электросирен в режимах однотонного звучания и изменяющейся тональности.

Также будут переданы речевые сообщения по радио на частоте «Радио Россия» 67,61 МГц и на канале Домодедовского муниципального телевидения.