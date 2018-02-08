РИАМО - 8 фев. Заместитель председателя правительства Московской области – министр инвестиций и инноваций региона Денис Буцаев проведет 8 февраля встречу с бизнес-сообществом Ногинского района, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций и инноваций Подмосковья.

Перед встречей с предпринимателями Буцаев примет участие в торжественной церемонии открытия коворкинг-центра «Старт», в котором и состоится встреча с ногинскими предпринимателями.

«Традиционно предприниматели района смогут задать зампреду правительства свои вопросы и поделиться волнующими их проблемами», - говорится в сообщении.

Во встрече примут участие представители министерства инвестиций и инноваций Московской области, руководители предприятий, представители субъектов малого и среднего предпринимательства, учреждений инфраструктуры поддержки предпринимательства Ногинского муниципального района и представители центральных исполнительных органов государственной власти региона.