РИАМО - 7 фев. В столичном районе Южное Тушино столкнулись автобус и маршрутное такси, в результате дорожной аварии пострадала женщина, сообщил РИАМО в среду представитель пресс-службы управления ГИБДД ГУ МВД России по столице.
По его словам, на место ДТП прибыли сотрудники ГИБДД, устанавливаются причины и обстоятельства аварии.
Как уточнил сотрудник пресс-службы ГУП «Мосгортранс», водитель микроавтобуса областного маршрута допустил наезд на находившийся на остановке автобус №400к.
«По предварительным данным, ушибы получила пассажирка микроавтобуса, в автобусе пострадавших нет», - добавил собеседник агентства.
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