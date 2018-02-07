РИАМО - 7 фев. В столичном районе Южное Тушино столкнулись автобус и маршрутное такси, в результате дорожной аварии пострадала женщина, сообщил РИАМО в среду представитель пресс-службы управления ГИБДД ГУ МВД России по столице.

«На бульваре Яна Райниса, в районе дома 20 автобус и маршрутка столкнулись, пострадала пассажирка маршрутного такси – у нее ушибы», - сказал собеседник агентства.

По его словам, на место ДТП прибыли сотрудники ГИБДД, устанавливаются причины и обстоятельства аварии.

Как уточнил сотрудник пресс-службы ГУП «Мосгортранс», водитель микроавтобуса областного маршрута допустил наезд на находившийся на остановке автобус №400к.

«По предварительным данным, ушибы получила пассажирка микроавтобуса, в автобусе пострадавших нет», - добавил собеседник агентства.

Два человека погибли в ДТП на трассе в Клину>>