РИАМО - 7 фев. Предприятие «ПСК Фарма», резидент подмосковной особой экономической зоны «Дубна», планирует в текущем году наладить выпуск лекарств для лечения астмы и заболеваний легких, говорится в сообщении пресс-службы ОЭЗ «Дубна».

«Уже в 2018 году на заводе планируется начать выпуск высокотехнологичных лекарственных препаратов. Это будет широкий ассортимент биопрепаратов и лекарственных средств для лечения астмы и хронических обструктивных заболеваний легких», - говорится в сообщении.

ООО «ПСК Фарма» и компания Gluvex заключили контракт на поставку оборудования для оснащения химико-аналитической и микробиологической лабораторий на фармзаводе в ОЭЗ «Дубна». На предприятие уже поставлено лабораторное оборудование лучших европейских марок. Благодаря этому подмосковный завод займет одно из лидирующих мест по уровню оснащенности среди фармацевтических производств страны.

Общая площадь научно-производственного комплекса составит 9 тысяч квадратных метров. Первую очередь площадью 5 тысяч квадратных метров «ПСК Фарма» планирует сдать в эксплуатацию в августе 2018 года. В этом же году резидент намерен начать выпуск высокотехнологичной продукции.

После выхода на полную мощность предприятие готово заместить около 15% рынка в России в соответствующем сегменте. В реализацию проекта резидент ОЭЗ «Дубна» намерен инвестировать более миллиарда рублей.