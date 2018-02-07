РИАМО - 7 фев. В Главгосстройнадзор Московской области через региональный портал госуслуг поступило извещение о начале строительства паркинга на Колхозной улице в микрорайоне 4а в Лыткарине, паркинг планируют построить во втором квартале 2020 года, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Застройщиком автостоянки выступает - АО «ЮИТ МОСКОВСКИЙ РЕГИОН». Паркинг строится за счет средств инвестора.

«По информации начальника Главного управления государственного строительного надзора Московской области Руслана Тагиева, проектной документацией предусмотрено строительство пятиэтажного паркинга для автомобилей открытого типа на 300 машино-мест. Общая площадь здания составит 12585 квадратных метров», - говорится в сообщении.

На первом уровне предусмотрены парковочные места для маломобильной категории граждан. Строительство планируется завершить во втором квартале 2020 года.

«Надзор за строительством объекта ведет отдел №9 Главгосстройнадзора. Составлена программа плановых проверок. Назначен ответственный инспектор», - добавил Тагиев.