РИАМО - 7 фев. Общественное обсуждение территориальной схемы обращения с отходами в Подмосковье начнется 8 февраля, оно продлится на сайте Общественной палаты Московской области в течение 10 дней, говорится в сообщении пресс-службы палаты.

На заседании совета Общественной палаты Подмосковья в среду рассмотрели обращение регионального Минэкологии о проведении общественного обсуждения территориальной схемы обращения с отходами. Председатель комиссии по экологии, природопользованию и сохранению лесов палаты Виктор Санаев сообщил, что разработан порядок проведения общественного обсуждения.

«Согласно нему, срок проведения обсуждения составляет 10 дней, начиная с 8 февраля, программа и вся информация об общественных обсуждениях размещена на официальном сайте Общественной палаты, участники направляют предложения посредством формы, которая также размещена на сайте, после палата обобщает поступившие замечания, рекомендации, выводы, факты и обстоятельства, на основании которых готовит итоговый документ (протокол)», - отмечается в материале.

Совет Общественной палаты Московской области утвердил порядок проведения общественных обсуждений.

Текст проекта постановления областного правительства «О внесении изменений в приложение к постановлению правительства Московской области от 22 декабря 2016 года №984/47 «Об утверждении территориальной схемы обращения с отходами, в том числе твердыми коммунальными отходами, Московской области» размещен на официальном сайте Минэкологии Подмосковья.

Министр экологии и природопользования Московской области Александр Коган добавил, что информация об изменениях в территориальную схему направлена в Минпромторг РФ, Федеральную службу по надзору в сфере природопользования, Федеральную антимонопольную службу, Минстрой России.