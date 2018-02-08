РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 8 фев. Жители Подольска смогут задать вопросы, касающиеся жилищно-коммунального хозяйства, во время приема граждан в администрации городского округа в четверг, сообщается на сайте администрации города.

В соответствии с утвержденным губернатором Подмосковья графиком, в четверг состоится областной тематический прием граждан по вопросам ЖКХ. В этот день приемы будут проходить как в приемной правительства Московской области, так и в министерстве жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) региона, а также в других ведомствах.

«В администрации городского округа Подольск прием граждан по вопросам ЖКХ 8 февраля 2018 года будет проходить с 10:00 до 13:00. Приемы проведут: замглавы администрации по жилищно-коммунальному комплексу Владислав Лукьяненко, в кабинете №106, телефон: 8(496)755-57-91; председатель комитета по ЖКХ и благоустройству Илья Скоморохов, в кабинете №116, телефон: 8(496)755-57-63», – говорится в сообщении.

Помимо этого, прием жителей проведут начальник отдела муниципального жилищного контроля комитета по ЖКХ и благоустройству Виктор Швец, в кабинете №104, телефон: 8(496)754-63-89, и руководитель общественной приемной исполнительных органов государственной власти Московской области и органов местного самоуправления в Подольске Олег Антонов в администрации (вход со стороны концертного зала), телефон: 8(496)755-57-00.