РИАМО (БАЛАШИХА) - 8 фев. В подмосковной Балашихе в четверг и пятницу пройдет кастинг участниц на конкурс «Юная краса Балашихи-2018», говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

«В этом году (в 2018 году – ред.) мы снова проводим конкурс «Юная краса Балашихи». Кастинги участниц пройдут 8 февраля в доме культуры «Кучино» и 9 февраля в школе №2 Балашихи. Ожидается, что в нем примут участие более 50 девушек от 14 до 18 лет. Мы отберем 30 участниц», – говорится в сообщении.

В текущем году темой конкурса станет волонтерство. Конкурс пройдет в пять этапов, в которых участницам нужно выполнить различные творческие, спортивные и интеллектуальные задания. В финал конкурса смогут пройти 10 девушек, которые представят свои социально значимые проекты.

Конкурс «Юная краса Балашихи» был создан в 2016 году. В 2018 году он стартует 15 февраля, а завершится 20 апреля.