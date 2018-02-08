РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 8 фев. Среди школьников подмосковного Подольска в четверг проведут военно-спортивную игру «Готов служить России!», участники должны будут пройти полосу препятствий и показать свои навыки в альпинизме.

Делегаты от 40 подольских школ примут участие в муниципальной военно-спортивной игре «Готов служить России!», которая пройдет в четверг на базе Быковской школы в поселке Быково. Каждая команда будет состоять из четырех восьмиклассников. Начало в 9:00.

Ребятам нужно будет пройти полосу препятствий, метать гранаты, переносить пострадавшего, показать свои навыки в альпинизме и знание различий в погонах ВС РФ, всего предполагается девять дисциплин. Команды, занявшие призовые места, наградят грамотами комитета образования администрации горокруга Подольск и кубками.