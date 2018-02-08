РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 8 фев. В микрорайоне Климовск подмосковного Подольска в четверг отключат холодную воду в одном из многоквартирных домов на улице Симферопольская из-за ремонтных работ, воды не будет с 9:00, сообщается на сайте МУП «СЕЗ».

«Завтра, 8 февраля 2018 года, в рамках проведения капитального ремонта, который выполняет СК «Строй-стандарт», будут производиться работы по переврезке труб холодного водоснабжения в многоквартирном доме №27 по улице Симферопольской в микрорайоне Климовск. В результате в данном доме не будет холодной воды. Работы начнутся в 9:00, воды не будет до полного их окончания», – говорится в сообщении.

Управляющая компания МУП «СЕЗ» приносит извинения жителям за доставленные неудобства.