РИАМО - 7 фев. Следователи возбудили уголовное дело по факту двойного убийства на юге Москвы, ведутся поиски подозреваемого, сообщила РИАМО в среду представитель пресс-службы ГСУ СК России по столице Юлия Иванова.

«В ночь с 6 на 7 июня 2017 года во время распития спиртных напитков в квартире жилого дома, расположенного в районе Бирюлево Восточное города Москвы, между мужчинами произошел конфликт. В ходе ссоры на почве личных неприязненных отношений неизвестный мужчина нанес множественные ножевые ранения владельцу квартиры и соседу последнего по квартире, после чего скрылся с места происшествия. От полученных телесных повреждений пострадавшие скончались», - сказала Иванова.

По предварительным данным, неизвестный мужчина скрылся в направлении Курского вокзала города Москвы.

Следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «а» части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух лиц).