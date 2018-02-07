РИАМО - 7 фев. Итоги работы за 2017 год и задачи на 2018 год обсудили в среду в ходе заседания Общественного совета при Главгосстройнадзоре Московской области, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Открывая встречу, первый заместитель начальника Главгосстройнадзора региона Тамерлан Алборов, отметил важный шаг по расширению полномочий ведомства в 2017 году в части государственного контроля за долевым строительством многоквартирных домов.

«С 15 декабря 2017 года полномочия по государственному контролю за долевым строительством в рамках 214-ФЗ перешли от министерства строительного комплекса Московской области к Главному управлению государственного строительного надзора Московской области. Главные задачи в части реализации новых полномочий в рамках 214-ФЗ - не допустить появления новых проблемных объектов, повысить уровень защиты прав участников долевого строительства», - сказал Алборов.

Докладом об итогах работы Общественного совета за минувший год представил его председатель Игорь Матвейко. По его словам, важной работой совета в 2017 году стала активная работа членов совета в рабочей группе при Мособлдуме по решению проблем обманутых дольщиков, встречи с инициативными группами в общественных приемных, инспекции хода строительства социально-значимых объектов.

Кроме того, член Общественного совета при Главгосстройнадзоре Московской области Константин Иванов рассказал о ситуации на рынке долевого строительства Подмосковья. Он обратил особое внимание на участие членов совета в работе профильных комитетов законодательных органов власти, организацию встреч в муниципальных образованиях с инициативными группами участников долевого строительства, разъяснение законодательства.

«В заключении заседания члены Общественного совета рассмотрели план работы на 2018 год. Внимание участников было акцентировано на вопросах, которые еще нуждаются в усиленном общественном контроле, в первую очередь, это стали вопросы долевого строительства», - подчеркивается в сообщении.

Как неоднократно подчеркивал руководитель Главгосстройнадзора Подмосковья Руслан Тагиев, целью Общественного совета является развитие общественного контроля за деятельностью государственной власти, организация коммуникации общества и властей, диалог в интересах людей и государства, тем самым, задача – стать посредником и помощником надзорного органа в донесении необходимой информации участникам строительства и общественности.