РИАМО – 7 фев. Компании «Яндекс» и Uber объявили о закрытии сделки по объединению бизнесов онлайн-заказа поездок на такси в России и соседних странах в составе новой компании, пользователям по-прежнему будут доступны оба приложения - и «Яндекс.Такси», и Uber, говорится в сообщении пресс-службы компании «Яндекс».

«На момент закрытия сделки Uber и «Яндекс» инвестировали в новую компанию соответственно 225 миллионов и 100 миллионов долларов США. С учетом этих инвестиций денежные средства на балансе компании составляют 400 миллионов долларов. Таким образом, она оценивается более чем в 3,8 миллиарда долларов США. Около 59,3% компании принадлежат «Яндексу», 36,9% — Uber, а 3,8% — сотрудникам», - говорится в сообщении.

Генеральным директором новой компании стал Тигран Худавердян, ранее возглавлявший «Яндекс.Такси».

В совет директоров вошли четыре представителя от компании «Яндекс»: председатель совета директоров компании Yandex N.V. Джон Бойнтон, гендиректор Аркадий Волож, операционный и финансовый директор Грег Абовский и вице-президент по корпоративному развитию Вадим Марчук.

Со стороны Uber в совет директоров вошли три представителя: вице-президент по корпоративному развитию Кэмерон Поэцшер, глава компании в регионе Европа, Ближний Восток и Африка Пьер-Димитрий Гор-Коти и глава международного подразделения внутреннего аудита Мишель ДеБелла.

«После закрытия сделки оба приложения для заказа поездок — и «Яндекс.Такси», и Uber — по-прежнему будут доступны пользователям. В то же время таксопарки и водители перейдут на единую технологическую платформу. Сервис UberEATS в регионах сделки также перейдет в объединенную компанию», - уточняется в сообщении.