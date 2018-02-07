РИАМО - 7 фев. Первые переселенцы по программе реновации жилфонда Москвы получат смотровые ордера на квартиры в течение ближайших дней, сообщил в среду в ходе заседания коллегии столичного Стройкомплекса мэр Москвы Сергей Собянин.

«Самая, пожалуй, долгожданная программа, которую ждут москвичи, это программа реновации, которую ждут миллион жителей ветхих пятиэтажек. В ближайшие дни переселенцы ветхих домов получат смотровые ордера, их будет немного, речь идет о тех домах, которые уже были построены рядом с площадками реновации», - сказал Собянин.

Он также обратил внимание строителей на то, что дома, возводимые в рамках этой программы, должны отличаться высоким качеством.

Мэр также попросил специалистов строительного комплекса сделать все, чтобы, вселяясь в новые дома, «люди радовались не меньше, чем их бабушки и дедушки, когда они вселялись в первые хрущевские дома».

«Я убежден, что мы должны сделать качественные дома для будущего», - заключил Собянин.

Программа реновации жилья в Москве была принята 1 августа 2017 года. Первоначально в нее вошли 5144 дома, на данный момент в проекте участвуют 5175 объектов. Реновация коснется около 1 миллиона москвичей и предусматривает расселение свыше 350 тысяч квартир.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что для программы реновации уже выбрано более 250 стартовых площадок, дома будут построены в течение двух-трех лет.