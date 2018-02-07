РИАМО - 7 фев. В рамках акции «Добрая покупка» в 2017 году в Подмосковье для нуждающихся собрали более 20 тонн продуктов, из раздали трем тысячам человек, сообщил в среду начальник управления по вопросам социального обслуживания населения и реабилитации инвалидов министерства социального развития Московской области Евгений Ермилов.

«В прошлом году на акции «Добрая покупка» собрали более 20 тонн продуктов. В продуктовых сетях были выставлены специальные лотки, куда собирались продукты, после формировались в продуктовые корзины и передавались людям, которые в этом нуждаются», - сказал Ермилов.

Он отметил, что собранные на акции «Добрая покупка» продукты отдали более чем трем тысячам человек.

Ранее Ермилов сообщил, что число волонтеров, помогающих пожилым, инвалидам и бездомным в Подмосковье, за прошлый год выросло на треть и достигло 8 тысяч человек.