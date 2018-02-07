РИАМО - 7 фев. Всего более 100 волонтерских отрядов и инициативных групп создано в Подмосковье, в них числятся свыше 15 тысяч человек, сообщила в среду начальник Главного управления социальных коммуникаций Московской области Ирина Плещева.

Ранее начальник управления по вопросам социального обслуживания населения и реабилитации инвалидов министерства социального развития Московской области Евгений Ермилов сообщил, что за 2017 год число волонтеров, оказывающих помощь пожилым, инвалидам и бездомным в Подмосковье, выросло на 2 тысячи человек и достигло 8 тысяч.

«В Подмосковье более 110 волонтерских отрядов и инициативных групп. Волонтеров-участников и членов волонтерских движений социального волонтерства более 15 тысяч человек», - сказала Плещева.

Она отметила, что по результатам опроса, самыми популярными видами волонтерской деятельности стали экологический, медицинский и социально-бытовой.

По ее словам, представители общественных организаций могут выдвинуть кандидата в координационный совет по волонтерству при губернаторе Московской области. Эти заявки будут сформированы, а потом пройдет голосование.

«Далее мы проведем обследование с экспертами и выдвинем итоговый список кандидатов на утверждение губернатору московской области»,- сказала Плещева.

Она отметила, что на членство в совете могут претендовать представители общественных организаций, волонтерских организаций и отрядов, а также инициативных групп.

В Подмосковье развивается «серебряное волонтерство», когда люди пожилого возраста сами передают знания либо проводят мероприятия с пожилыми и инвалидами. Сегодня это направление активно развивается, и почти в каждом муниципалитете при центре соцобслуживания есть такие кружки.