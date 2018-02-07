РИАМО - 7 фев. Дворец пионеров на Воробьевых горах в Москве следует отремонтировать, однако, данное решение еще не принято, сообщил в среду в ходе заседания коллегии стройкомплекса Москвы заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

«Я считаю, что этот объект (Дворец пионеров - ред.), он знаковый, наполненное место. Все его любят. Его надо привести в порядок, отремонтировать. потому что строить новый объект - это дорого, сложно и, как мне кажется, не совсем целесообразно», - сказал Хуснуллин.

Он добавил, что никаких решений по данному объекту власти Москвы пока не принимали.

Как отмечается на сайте Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения города Москвы «Воробьевы горы», Московский Дворец пионеров является самым крупным учреждением дополнительного образования в России.

Территория Дворца составляет 44 гектара и представляет собой парк с местами для активного отдыха. Комплекс зданий составляют концертный, выставочный и театральный залы, спортзалы, стадион, бассейн, залы для занятий танцами и вокалом, зимний сад, оранжерея, живой уголок, игротека, планетарий, обсерватория и другие.