РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 7 фев. Глава Подольска Николай Пестов и депутат Мособлдумы Павел Максимович в среду поздравили ветеранов и сотрудников комиссии по делам несовершеннолетних со 100-летним юбилеем со дня образования данной структуры, передает корреспондент «РИАМО в Подольске».

В ДК «Октябрь» в среду прошло награждение ветеранов и отличившихся членов комиссий по делам несовершеннолетних. Знаки отличия, медали, грамоты и благодарности за многолетнюю плодотворную работу по защите прав несовершеннолетних, поддержке материнства и детства и в связи со 100-летием образования в России комиссий по делам несовершеннолетних вручали Пестов и Максимович.

«С годами социальных проблем в обществе будет меньше, но профилактика необходима всегда. Желаю здоровья, благополучия всем, кто связан с этой работой, искренне приветствую ветеранов и хотел бы в первую очередь выразить слова благодарности тем, кто руководил деятельностью комиссии на территории Подольска, Подольского района и Климовска в разные годы», – сказал Пестов.

Он вручил благодарность Раисе Федоровой, Василию Музычуку, Татьяне Останиной, Татьяне Ропот, Сергею Гусеву, в разное время работавших председателями комиссий по делам несовершеннолетних. Знаком отличия «За заслуги перед городским округом Подольск» I степени удостоена Нина Данилова. Также глава вручил ряд других наград.

Благодарственные письма Мособлдумы Максимович вручил сотрудникам администрации горокруга, в настоящее время работающим в комиссиях, - Ольге Нахабенко, Светлане Гордеевой, Ирине Князевой, Лесме Камышниковой.

Труд Валентины Кисляковой и Ирины Воробьевой отметил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Награды им вручат на заседании Московской областной комиссии по делам несовершеннолетних.