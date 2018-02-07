РИАМО - 7 фев. В прошлом году на территории Москвы было построено более 120 километров дорог, сообщил в среду в ходе заседания коллегии Стройкомплекса столицы заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

«Прошедший год можно назвать годом дорог. Мы построили рекордное количество дорог - 124 километра», - сказал Хуснуллин.

По его словам, каждое третье искусственное сооружение Москвы построено за последние семь лет.

Ранее Хуснуллин сообщил, что в прошлом году было построено около 30 мостов, тоннелей, эстакад. В текущем году в Москве планируют ввести в строй порядка 110-115 километров дорог.