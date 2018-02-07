РИАМО - 7 фев. Русской православной церкви передали бывшее здание «Союзмультфильма» на Долгоруковской улице в Москве, сообщается на сайте Росимущества.

«В среду состоялось значимое событие: Росимущество передало Русской православной церкви здание бывшего Никольского храма в Новой Слободе по адресу: Москва, Долгоруковская улица, 25»,- говорится в сообщении.

Как отметил руководитель Росимущества Дмитрий Пристансков, в советское время в нем размещался музей атеизма, а в 40-е годы сюда переехала студия «Союзмультфильм».

«Киностудию удалось отлично разместить на новом месте: осенью 2017 года «Союзмультфильм» переехал в новые, современные, комфортабельные помещения на улице Академика Королева, дом 21», - добавил Пристансков.

Акты приема-передачи площадей подписаны председателем Синодального Миссионерского отдела РПЦ митрополитом Белгородским и Старооскольским Иоанном. Помещения бывшего Никольского храма переданы в безвозмездное пользование.