РИАМО - 7 фев. Филармонию на территории столичного парка «Зарядье» планируют открыть ко Дню города - в сентябре 2018 года, сообщил в среду в ходе заседания коллегии Стройкомплекса города Москвы мэр столицы Сергей Собянин.

«Ко Дню города по-настоящему откроем этот уникальный концертный зал для того, чтобы там зазвучала музыка лучших композиторов и исполнителей мира. Я уверен, что филармония достойна этого», - сказал Собянин.

Как ранее отмечал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин, филармонию в парке «Зарядье» планируют достроить к лету 2018 года.

Парк «Зарядье» открыли в День города 9 сентября 2017 года. «Зарядье» стал первым новым парком в границах Бульварного кольца за последние 200 лет. Это уникальный парковый комплекс, построенный в рекордно короткие сроки. Свободным для посещения парк сделали с 11 сентября. Строительство «Зарядья» обошлось бюджету города в 14 миллиардов рублей.