РИАМО - 7 фев. Строительная готовность депо «Солнцево» на Калининско-Солнцевской линии Московского метрополитена составляет 98%, сообщил в среду в ходе заседания коллегии стройкомплекса Москвы заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

«На Калининско-Солнцевской линии мы запускаем депо «Солнцево». Оно у нас готово на 98%», - сказал Хуснуллин.

Он добавил, что летом к депо «Солнцево» будут проведены заездные ветки.

Ранее Хуснуллин сообщал, что поезда на участке Калининско-Солнцевской линии от станции «Раменки» до «Рассказовки» планируют запустить уже в начале лета.

Калининско-Солнцевская линия обеспечит скоростным транспортом жителей районов Очаково, Тропарево-Никулино, Солнцево и Ново-Переделкино. Появится беспересадочная связь между западными, юго-западными и центральными районами города.

Ввод этого участка позволит жителям районов, по которым пройдет линия метро, сократить время на поездку в центр до 45 минут. Кроме того, существенно снизится нагрузка на Мичуринский проспект и Боровское шоссе. Это не только сократит время в пути, но и улучшит экологическую ситуацию близлежащих районов.

На участке «Раменки» – «Рассказовка» Калининско-Солнцевской линии московского метро появится семь станций: «Мичуринский проспект», «Очаково», «Говорово», «Солнцево», «Боровское шоссе», «Новопеределкино», «Рассказовка». Длина участка составляет 14,2 километра.