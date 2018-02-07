РИАМО - 7 фев. Строителям, работающим на столичных объектах, увеличат заработную плату, сообщил в среду в ходе заседания коллегии Стройкомплекса города Москвы мэр столицы Сергей Собянин.

«Здорово, когда москвичи получают дороги, метро, жилье, но все мы должны помнить, что это сделано руками строителей, рабочих, проектировщиков, инженеров, мастеров. Я дал такое поручение, в ближайшее время нам необходимо пересмотреть расценки города Москвы, увеличив размер, долю заработной платы, чтобы люди получали больше, чем сейчас», - сказал Собянин.

Он также обратился к инвесторам и застройщикам с просьбой поднять заработную плату строителям.

Всего в Москве действуют разрешения на строительство 37,4 миллиона квадратных метров недвижимости. В рамках АИП в 2018-2020 годах планируется ввести в эксплуатацию 600 объектов.

В 2017 году было построено порядка 8 миллионов квадратных метров недвижимости, в том числе порядка 3,15 миллиона квадратных метров жилья. Кроме того, в 2017 году в столице введено в эксплуатацию 133 километра дорог, 37 искусственных сооружений и 32 пешеходных перехода.